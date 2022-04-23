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Переговори про гарантії безпеки для України завершаться впродовж тижня – Подоляк

Світлана КізіловаСубота, 23 квітня 2022, 00:05

Переговори про гарантії безпеки для України з країнами-партнерами завершаться впродовж тижня.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, якого цитує Суспільне

Деталі: За словами Подоляка, зараз тривають консультації з країнами-потенційними гарантами безпеки.

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Він також окреслив важливі для України моменти. Це поставки зброї, закрите небо, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння.

Пряма мова: "На рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії.

Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені.

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Ми не хочемо отримати Мінськ-3, наприклад, щоб через пару років мати знову ж таки конфлікт з РФ".

Деталі: За словами Подоляка, Україна хоче такі гарантії безпеки, щоб у разі ескалації поруч із Україною стояли інші країни. "Щодо РФ, для нас важливо, щоб РФ зрозуміла, що якщо вони захочуть напасти, будуть бачити інші країни з потужними арміями", — пояснив радник Андрія Єрмка.

За його словами, має йтися про юридичне право тих країн стати на захист України.

Знати більше: Про "гарантії безпеки" і переговори

Нагадаємо:

Лідери США, Італії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО під час 90-хвилинної онлайн-зустічі у вівторок обговорювали, серед іншого, питання гарантій безпеки України після війни з Росією.

Теми: гарантії безпекиРосіявійна
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