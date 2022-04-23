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Переговоры о гарантиях безопасности для Украины завершатся в течение недели – Подоляк

Светлана КизиловаСуббота, 23 апреля 2022, 00:05

Переговоры о гарантиях безопасности для Украины со странами-партнерами завершатся в течение недели.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, которого цитирует Суспільне

Детали: По словам Подоляка, сейчас продолжаются консультации со странами-потенциальными гарантами безопасности.

Он также очертил важные для Украины моменты. Это поставки оружия, закрытое небо, военные консультации и средства для быстрой закупки дополнительного вооружения.

Прямая речь: "На уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что они согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии".

Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены.

Мы не хотим получить Минск-3, например, чтобы через пару лет иметь опять же конфликт с РФ".

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Детали: По словам Подоляка, Украина хочет такие гарантии безопасности, чтобы в случае эскалации рядом с Украиной стояли другие страны. "По РФ, для нас важно, чтобы Россия поняла, что если они захотят напасть, будут видеть другие страны с мощными армиями", - пояснил советник Андрея Ермака.

По его словам, речь должна идти о юридическом праве тех стран стать на защиту Украины.

Знать больше: О "гарантиях безопасности" и переговорах

Напомним:

Лидеры США, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО во время 90-минутной онлайн-встречи во вторник обсуждали, среди прочего, вопросы гарантий безопасности Украины после войны с Россией.

Темы: гарантии безопасностиРосcиявойна
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