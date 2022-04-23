Від рук окупантів постраждали понад 595 дітей

Станом на ранок 23 квітня більше ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок нападу Росії, з них щонайменше 208 дітей загинули та 387 отримали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне – 208. Зросла кількість поранених – 387.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".



Деталі: За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій (120), Київській (113), Харківській (91), Чернігівській (66), Херсонській (44), Миколаївській (41), Луганській (37), Запорізькій (25), Сумській (17), Житомирській (15) областях та Києві (16).



Зокрема, 20 квітня внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області отримала поранення 5-річна дитина.



Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами Росії українських міст і сіл пошкоджені 1500 закладів освіти, з них 102 зруйновані повністю.

Передісторія: