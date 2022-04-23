Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від рук окупантів постраждали понад 595 дітей

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 09:02
Від рук окупантів постраждали понад 595 дітей
Пошкоджений російськими окупантами будинок в Україні. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Станом на ранок 23 квітня більше ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок нападу Росії, з них щонайменше 208 дітей загинули та 387 отримали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне – 208. Зросла кількість поранених – 387.  

Реклама:

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій (120), Київській (113), Харківській (91), Чернігівській (66), Херсонській (44), Миколаївській (41), Луганській (37), Запорізькій (25), Сумській (17), Житомирській (15) областях та Києві (16).

Зокрема, 20 квітня внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області отримала поранення 5-річна дитина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами Росії українських міст і сіл пошкоджені 1500 закладів освіти, з них 102 зруйновані повністю.

Передісторія: 

  • За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Українавійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Україна
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Усі новини...
Реклама: