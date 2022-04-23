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От рук оккупантов пострадали более 595 детей

Ирина БалачукСуббота, 23 апреля 2022, 09:02
От рук оккупантов пострадали более 595 детей
Поврежденный российскими оккупантами дом в Украине. Фото из Telegram Владимира Зеленского

По состоянию на утро 23 апреля более 595 детей пострадали в Украине в результате нападения России, из них по меньшей мере 208 детей погибли и 387 получили ранения.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Официальное число жертв-детей за последние два дня не изменилось – 208. Возросло количество раненых – 387.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой (120), Киевской (113), Харьковской (91), Черниговской (66), Херсонской (44), Николаевской (41), Луганской (37), Запорожской (25), Сумской (17), Житомирской (15) областях и Киеве (16).

В частности, 20 апреля в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области получил ранение 5-летний ребенок.

ВИДЕО ДНЯ

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждены 1500 учебных заведений, из них 102 разрушены полностью.

Предыстория: 

  • По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

Темы: Украинавойнадети
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