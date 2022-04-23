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Влада закликає не вестися на брехливі "коридори" росіян з Маріуполя

Роман ПетренкоСубота, 23 квітня 2022, 11:31
Влада закликає не вестися на брехливі коридори росіян з Маріуполя
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, оп

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила, що росіяни можуть брехнею набрати людей з Маріуполя через свій коридор.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні:

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Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію.

Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації".

Деталі: Верещук наголосила, що український коридор працює винятково у напрямку Запоріжжя через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів.

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Нагадаємо: Верещук повідомила, що якщо все буде за планом, приблизно о 12.00 почнеться евакуація.

Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, але надають коридори для полону військовим, вдаючи, що це одне й те ж.

Теми: МаріупольевакуаціяРосіявійна
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