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Власти призывают не вестись на лживые "коридоры" россиян из Мариуполя

Роман ПетренкоСуббота, 23 апреля 2022, 11:31
Власти призывают не вестись на лживые коридоры россиян из Мариуполя
ФОТО иллюстративное, оп

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что россияне могут ложью набрать людей из Мариуполя через свой коридор.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня:

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Только что получили информацию, что кафиры могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию.

Итак, прошу быть внимательными и внимательными. Не поддаваться на обман и провокации".

Детали: Верещук подчеркнула, что украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов.

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Напомним: Верещук сообщила, что если все будет по плану, примерно в 12.00 начнется эвакуация.

Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, но предоставляют коридоры для плена военным, делая вид, что это одно и то же

Темы: МариупольэвакуацияРосcиявойна
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