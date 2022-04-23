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Власти призывают не вестись на лживые "коридоры" россиян из Мариуполя

Роман ПетренкоСуббота, 23 апреля 2022, 11:31
ФОТО иллюстративное, оп

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что россияне могут ложью набрать людей из Мариуполя через свой коридор.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня:

Только что получили информацию, что кафиры могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию.

Итак, прошу быть внимательными и внимательными. Не поддаваться на обман и провокации".

Детали: Верещук подчеркнула, что украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов.

Напомним: Верещук сообщила, что если все будет по плану, примерно в 12.00 начнется эвакуация.

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Темы: МариупольэвакуацияРосcиявойна
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