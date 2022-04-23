Евакуація з Маріуполя в суботу: деталі
Евакуація з Маріуполя розпочнеться об 11 годині в суботу.
Джерело: Маріупольська міськрада
Деталі: Евакуація з окупованого Маріуполя розпочнеться об 11 годині від ТЦ "Порт-сіті".
Виїзд колони заплановано о 12:00 за Маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Орехів-Запоріжжя.
В евакуаційний автобус братимуть жінок, дітей і людей похилого віку.
Попередньо погоджено можливість долучення приватних авто до колони.
Віцепрем’єр Ірина Верещук повідомила, що якщо все буде за планом, приблизно о 12.00 почнеться евакуація.
Що передувало: Через обстріли окупантів 21 квітня з Маріуполя не вдалося врятувати людей.
Евакуаційні автобуси з 79 маріупольцями, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.
Верещук анонсувала, що у суботу може бути відкрито гуманітарний коридор з Маріуполя.