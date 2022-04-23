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Евакуація з Маріуполя в суботу: деталі

Ольга Глущенко Субота, 23 квітня 2022, 07:00
Евакуація з Маріуполя в суботу: деталі
фото: getty images

Евакуація з Маріуполя розпочнеться об 11 годині в суботу.

Джерело: Маріупольська міськрада

Деталі: Евакуація з окупованого Маріуполя розпочнеться об 11 годині від ТЦ "Порт-сіті".

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Виїзд колони заплановано о 12:00 за Маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Орехів-Запоріжжя.

В евакуаційний автобус братимуть жінок, дітей і людей похилого віку.

Попередньо погоджено можливість долучення приватних авто до колони.

ВІДЕО ДНЯ

Віцепрем’єр Ірина Верещук повідомила, що якщо все буде за планом, приблизно о 12.00 почнеться евакуація.

Що передувало: Через обстріли окупантів 21 квітня з Маріуполя не вдалося врятувати людей.

Евакуаційні автобуси з 79 маріупольцями, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.

Верещук анонсувала, що у суботу може бути відкрито гуманітарний коридор з Маріуполя.

Теми: Маріупольевакуація
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