У Маріуполі загинули дві маленькі акторки – мерія

У Маріуполі загинули дві маленькі акторки міського театру – Єлизавета та Соня.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Війна забирає кращих. В Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чарівні маленьких акторки Єлизавета та Соня. Які обидві грали Люссі у виставі маріупольського театру Концепція Люссі у "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" по книзі "Хроніки Нарнії"".

Деталі: Він нагадав, що "Хроніки Нарнії" народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Британії.

Андрющенко висловив співчуття родичам та близьким талановитих дівчаток і додав, що це окупантам не пробачать.

Передісторія:

За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.

Станом на ранок 23 квітня більше ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок нападу Росії, з них щонайменше 208 дітей загинули та 387 отримали поранення.