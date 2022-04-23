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У Маріуполі загинули дві маленькі акторки – мерія

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 13:36
У Маріуполі загинули дві маленькі акторки – мерія
Фото Петра Андрющенка з Telegram

У Маріуполі загинули дві маленькі акторки міського театру – Єлизавета та Соня.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Війна забирає кращих. В Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чарівні маленьких акторки Єлизавета та Соня. Які обидві грали Люссі у виставі маріупольського театру Концепція Люссі у "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" по книзі "Хроніки Нарнії"".

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Деталі: Він нагадав, що "Хроніки Нарнії" народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Британії.

Андрющенко висловив співчуття родичам та близьким талановитих дівчаток і додав, що це окупантам не пробачать.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.
  • Станом на ранок 23 квітня більше ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок нападу Росії, з них щонайменше 208 дітей загинули та 387 отримали поранення.

Теми: Маріупольвійнадіти
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