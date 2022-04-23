Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі загинули дві маленькі акторки – мерія

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 13:36
Фото Петра Андрющенка з Telegram

У Маріуполі загинули дві маленькі акторки міського театру – Єлизавета та Соня.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Війна забирає кращих. В Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чарівні маленьких акторки Єлизавета та Соня. Які обидві грали Люссі у виставі маріупольського театру Концепція Люссі у "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" по книзі "Хроніки Нарнії"".

Деталі: Він нагадав, що "Хроніки Нарнії" народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Британії.

Андрющенко висловив співчуття родичам та близьким талановитих дівчаток і додав, що це окупантам не пробачать.

Передісторія: 

  • За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.
  • Станом на ранок 23 квітня більше ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок нападу Росії, з них щонайменше 208 дітей загинули та 387 отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Маріупольвійнадіти
Головне сьогодні

МЗС Австрії виступає проти членства України в ЄС

Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" біля кордону України

В США не коментують візит в Україну глав Міноборони та МЗС, який "злив" Зеленський

ВІДЕОМер Одеси окупантам у відповідь на вбивство 8 людей: Будете горіти в пеклі 

Зеленський пояснив, чому закриває очі на "нейтральність" Азербайджану щодо війни в Україні

Росія погрожує хіматакою в Одесі, але заздалегідь звинувачує Україну

Усі новини...
Маріуполь
Дітей з Маріуполя повезли у Владивосток – мерія
Маріуполь: загарбники зачищають завали Драмтеатру, тіла загиблих вивозять у траншею
Влада закликає не вестися на брехливі "коридори" росіян з Маріуполя
Останні новини
09:16
Регіони: у Великодню ніч вибухи й ворожі обстріли не вщухали
08:45
фотоРосіяни завдали удару по Дніпропетровщині – є загиблий  
08:38
фото Росіяни обстріляли Луганщину: 8 загиблих
08:22
Росія блокує економічні дані, приховуючи вплив західних санкцій – ЗМІ
07:43
МЗС Австрії виступає проти членства України в ЄС
06:59
Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" біля кордону України
06:25
ЗМІ: Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту на тлі енергетичної блокади РФ
05:16
Генсек ООН відвідає Туреччину перед візитом в РФ та Україну
04:15
У Бельгії через санкції “застрягли” тисячі авто для ввозу в РФ — зокрема розкішні Lexus і Cadillac
03:25
Тайсон Ф'юрі захистив свій пояс WBC
Усі новини...