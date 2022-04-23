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В Мариуполе погибли две маленькие актрисы – мэрия

Ирина БалачукСуббота, 23 апреля 2022, 13:36
В Мариуполе погибли две маленькие актрисы – мэрия
Фото Петра Андрющенко из Telegram

В Мариуполе погибли две маленькие актрисы городского театра – Елизавета и Соня.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Война забирает лучших. В Мариуполе погибли две девочки, две очаровательные маленькие актрисы Елизавета и Соня. Они обе играли Люсси в спектакле мариупольского театра Концепция Люсси в "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии"".

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Детали: Он напомнил, что книга "Хроники Нарнии" родилась в Лондонском метро во время бомбежек нацистами Британии.

Андрющенко выразил соболезнования родственникам и близким талантливых девочек и добавил, что это оккупантам не простят.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.
  • По состоянию на утро 23 апреля более 595 детей пострадали в Украине в результате нападения России, из них по меньшей мере 208 детей погибли и 387 получили ранения.

Темы: Мариупольвойнадети
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