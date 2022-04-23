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Ракетний обстріл Одеси: рятувальники загасили пожежу, кількість жертв зросла

Світлана КізіловаСубота, 23 квітня 2022, 18:47
Ракетний обстріл Одеси: рятувальники загасили пожежу, кількість жертв зросла
Наслідки ракетного обстрілу Одеси, фото ДСНС

Після того, як Одеса зазнала ракетного обстрілу 23 квітня, багатоповерховий будинок охопило полум'я, проте рятувальникам вдалося впоратися з пожежею. Наразі триває розбір завалів.  

Джерело: ДСНС

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Деталі: В результаті ракетного обстрілу окупантів в Одесі постраждала багатоповерхівка, внаслідок влучання загинули 6 людей (раніше було відомо про 5), серед загиблих – немовля. Після обстрілу у будинку виникла пожежа.

Рятувальникам протягом кількох годин вдалося загасити вогонь.

З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб. Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки, роботи тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "23 квітня близько 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м2. Близько 17:00 – ліквідовано. 

На даний час відомо про  загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб.

Передісторія: Російська ракета пробила житловий будинок в районі 3-4 поверхів і застрягла всередині. За попередньою інформацією, бойова частина ракети не вибухнула. З будинку евакуювали всіх мешканців, на місці працюють вибухотехніки.

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила Протиповітряна оборона.

Теми: ОдесаокупаціяРосіядіти
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