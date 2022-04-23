Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетний обстріл Одеси: рятувальники загасили пожежу, кількість жертв зросла

Світлана КізіловаСубота, 23 квітня 2022, 18:47
Наслідки ракетного обстрілу Одеси, фото ДСНС

Після того, як Одеса зазнала ракетного обстрілу 23 квітня, багатоповерховий будинок охопило полум'я, проте рятувальникам вдалося впоратися з пожежею. Наразі триває розбір завалів.  

Джерело: ДСНС

Деталі: В результаті ракетного обстрілу окупантів в Одесі постраждала багатоповерхівка, внаслідок влучання загинули 6 людей (раніше було відомо про 5), серед загиблих – немовля. Після обстрілу у будинку виникла пожежа.

Рятувальникам протягом кількох годин вдалося загасити вогонь.

З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб. Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки, роботи тривають.

Дослівно: "23 квітня близько 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м2. Близько 17:00 – ліквідовано. 

ВІДЕО ДНЯ

На даний час відомо про  загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб.

Передісторія: Російська ракета пробила житловий будинок в районі 3-4 поверхів і застрягла всередині. За попередньою інформацією, бойова частина ракети не вибухнула. З будинку евакуювали всіх мешканців, на місці працюють вибухотехніки.

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила Протиповітряна оборона.

Теми: ОдесаокупаціяРосіядіти
Головне сьогодні

ЗСУ відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини – ОК "Південь"

У Маріуполі росіяни вбили зрадника, який у 2015 коригував їхній вогонь по місту – мерія

МЗС Австрії виступає проти членства України в ЄС

Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" біля кордону України

В США не коментують візит в Україну глав Міноборони та МЗС, який "злив" Зеленський

ВІДЕОМер Одеси окупантам у відповідь на вбивство 8 людей: Будете горіти в пеклі 

Усі новини...
Російські окупанти готуються атакувати Сєвєродонецьк – зведення Генштабу
На Херсонщині знищили двох російських генералів – ГУР
Окупанти під загрозою розстрілу мобілізують навіть медиків на захоплених територіях – розвідка
Зеленський: Якщо знищать людей в Маріуполі чи проведуть "референдум" – Україна покине переговори з РФ
Останні новини
11:07
Київ пропонує Москві спецпереговори, бо “Азовсталь” атакують і готують штурм
10:57
Західна Вірджинія направить Україні бронетранспортери - ЗМІ
10:57
Українським туроператорам хочуть заборонити роботу в Росії й Білорусі
10:51
ЗСУ відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини – ОК "Південь"
10:43
Американська Air Lease спише 27 літаків, які лишились у РФ, на 800 мільйонів доларів
10:40
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 24 квітня
10:30
Україна надала МАГАТЕ перелік необхідного для АЕС обладнання
10:21
Ексканцлер Німеччини не шкодує про свою позицію щодо Росії
10:06
Окупанти на війні втратили 873 танки та майже 200 безпілотників – Генштаб
10:05
За два місяці війни в Україні постраждали 602 дитини, найбільше – на Донеччині
Усі новини...