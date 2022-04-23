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РФ ударила по Одессе ракетами из Каспийского моря: 2 из них сбила ПВО

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 16:37

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, 2 воздушные цели сбила Противовоздушная оборона, в городе есть разрушение инфраструктуры, известно о не менее 6 жертвах среди населения.

Источник: "Суспільне", "Думская", ОК "Південь"

Детали: В 13:20 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Через десять минут горожане слышали взрывы. После чего появилась информация о повреждении дома. По данным "Думской" горит жилой дом.

ОК "Південь" сообщило, что по Одессе нанесен ракетный удар. Есть попадание в объекты инфраструктуры.

ПВО работает. Жителей призывают находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. Также власти просят не публиковать видео или фото.

Обновлено: Сообщается, что 23 апреля с 14.00 до 15.00 группировка противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

Указано, что воины зенитных ракетных подразделений уничтожили две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые враг выпустил по Одессе и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и создавали активные препятствия средствам противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

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В результате ракетных обстрелов оккупантов в Одессе, по данным Офиса президента, погибли 5 человек, среди погибших трехмесячный младенец. Еще 18 украинцев получили ранения.

Позже стало известно о 6-м погибшем.

Темы: Одессавойна
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