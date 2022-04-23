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Російські окупанти готуються атакувати Сєвєродонецьк – зведення Генштабу

Денис КарловськийСубота, 23 квітня 2022, 18:44
Українські солдати в шанцях на Луганщині у квітні. фото ілюстративне: getty images

Російські війська готуються до наступу на Сєвєродонецьк, а також зосереджує сили на захопленні під повний контроль міст Попасна та Рубіжне.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 23 квітня

Дослівно: "На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєвєродонецьк. В районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке".

Деталі: На Південнобузькому напрямку ворог не проводив активних наступальних дій, а лише вдавався до поодиноких обстрілів підрозділів ЗСУ зі ствольної артилерії.

На північних кордонах України російські окупанти активних дій не проводили, й українська розвідка не фіксувала формування противником наступальних угруповань.

Українська розвідка повідомляє, що в російських загарбників наявні суттєві труднощі з медичним забезпеченням своїх підрозділів та евакуацією поранених. Ворогу суттєво бракує медикаментів.

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У Балаклеї на Харківщині окупанти, окрім власного військового польового шпиталю, почали використовувати міську поліклініку через зростання кількості поранених.

Через проблеми з поповненням резервів російські окупанти примушують жителів Херсонщини воювати проти України.

Для переміщення вантажів військового призначення вороги використовують захоплені цивільні вантажівки на окупованих територіях, також залучаючи сільськогосподарську техніку, вкрадену в місцевих мешканців.

Передісторія:

  • Зранку 23 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв, що 64-та окрема мотострілецька бригада, яка влаштувала звірства проти цивільного населення в Бучі, бере участь у бойових діях під Ізюмом. Усю ніч ішли запеклі бої на Донеччині та Луганщині.
  • Станом на 23 квітня, російські окупанти вже втратили понад 21 600 своїх вояк, 854 танки та 2205 ББМ.
  • 22 квітня ЗСУ знищили на Донбасі майже 50 одиниць російської військової техніки.

Теми: Луганська областьДонецька областьЗбройні силивійна
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