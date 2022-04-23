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Российские оккупанты готовятся атаковать Северодонецк – сводка Генштаба

Денис КарловскийСуббота, 23 апреля 2022, 18:44
украинские солдаты в окопах в луганской области в апреле. фото иллюстративное: getty images

Российские войска готовятся к наступлению на Северодонецк, а также сосредотачивают силы на захвате под полный контроль городов Попасная и Рубежное.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 23 апреля

Дословно: ""На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое".

Детали: На Южнобужском направлении враг не проводил активных наступательных действий, а лишь прибегал к единичным обстрелам подразделений ВСУ со ствольной артиллерии.

На северных границах Украины российские оккупанты активных действий не проводили, и украинская разведка не фиксировала формирование противником наступательных группировок.

Украинская разведка сообщает, что у российских захватчиков имеются существенные трудности с медицинским обеспечением своих подразделений и эвакуацией раненых. Врагу существенно не хватает медикаментов.

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В Балаклее Харьковской области оккупанты, кроме собственного военного полевого госпиталя, начали использовать городскую поликлинику для размещения и лечения раненых из-за роста числа раненых.

Из-за проблем с пополнением резервов российские оккупанты заставляют жителей Херсонской области воевать против Украины.

Для перемещения грузов военного назначения враги используют захваченные гражданские грузовики на оккупированных территориях, а также привлекают сельскохозяйственную технику, украденную у местных жителей.

Предыстория:

  • Утром 23 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что 64-я отдельная мотострелковая бригада, устроившая зверства против гражданского населения в Буче, участвует в боевых действиях под Изюмом. Всю ночь шли ожесточенные бои в Донецкой и Луганской областях.
  • По состоянию на 23 апреля, российские оккупанты уже потеряли более 21 600 своих воинов, 854 танка и 2205 ББМ.
  • 22 апреля ВСУ уничтожили на Донбассе около 50 единиц российской военной техники.

Темы: Луганская областьДонецкая областьВооруженные силывойна
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