Знищення захисників Маріуполя може поставити крапку в перемовинах – Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа

Деталі: Президент прокоментував перемовини з Росією, які зайшли в глухий кут після Бучі та Бородянки.

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Маріуполь – це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати: знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах

Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися.

Передісторія: