Знищення захисників Маріуполя може поставити крапку в перемовинах – Зеленський
Субота, 16 квітня 2022, 16:56
Президент Володимир Зеленський попередив, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа
Деталі: Президент прокоментував перемовини з Росією, які зайшли в глухий кут після Бучі та Бородянки.
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Пряма мова Зеленського: "Маріуполь – це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати: знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах
Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше".
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Нагадаємо: Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися.
Передісторія:
- Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру.
- 29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпеки, Криму та Донбасу. Росія досі не дала відповіді на них.
- Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
- У захисників Маріуполя не залишилося боєприпасів та їжі. Частина морських піхотинців змогла прорватися до пердставників полку "Азов" і продовжує боронити місто, частина ж потрапила в полон.