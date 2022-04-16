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Знищення захисників Маріуполя може поставити крапку в перемовинах – Зеленський

Севгіль Мусаєва, Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 16:56
Знищення захисників Маріуполя може поставити крапку в перемовинах – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський попередив, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа

Деталі: Президент прокоментував перемовини з Росією, які зайшли в глухий кут після Бучі та Бородянки.

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Пряма мова Зеленського: "Маріуполь – це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати: знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах

Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися. 

Передісторія:

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру.
  • 29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпекиКриму та Донбасу. Росія досі не дала відповіді на них. 
  • Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
  • У захисників Маріуполя не залишилося боєприпасів та їжі. Частина морських піхотинців змогла прорватися до пердставників полку "Азов" і продовжує боронити місто, частина ж потрапила в полон.

Теми: Азов МаріупольЗеленськийвійна
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