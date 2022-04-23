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ЗСУ вразили 17 повітряних цілей ворога в небі України

Валентина РоманенкоСубота, 23 квітня 2022, 23:59
ЗСУ вразили 17 повітряних цілей ворога в небі України

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ 23 квітня уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Минає 59 день визвольної війни проти російських окупантів. Як і решта, він видався непростим для українських захисників.

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Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ. А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі".

Деталі: За підсумками доби 23 квітня уражено 17 повітряних цілей:

- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

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- 5 крилатих ракет (зокрема 2 було збито над Одесою, ще дві – на підльоті до порту "Південний" і одну – на донецькому напрямку -ред);

- 9 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Теми: війна
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