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ВСУ поразили 17 воздушных целей врага в небе Украины

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 23:59
ВСУ поразили 17 воздушных целей врага в небе Украины

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск 23 апреля поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три самолета и пять крылатых ракет.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "Уходит 59 день освободительной войны против российских оккупантов. Как и остальные, он оказался непростым для украинских защитников.

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Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск. А противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе".

Детали: По итогам суток 23 апреля поражено 17 воздушных целей:

- 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

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- 5 крылатых ракет (в том числе 2 были сбиты над Одессой, еще два – на подлете к порту "Южный" и одна – на донецком направлении -ред);

- 9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Темы: война
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