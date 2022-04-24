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Після російського "анонсу" українські захисники збили ще 2 ракети на Одещині

Мазуренко Альона Неділя, 24 квітня 2022, 01:05
ілюстративне фото ОК "Південь"

Українські захисники о 22.00 збили ще 2 російські крилаті ракети, які запустили в сторону порту "Південний", що в Одеській області. До цього росіяни "анонсували" нібито українські "провокації" в Південному.

Джерело: Facebook-сторінка повітряного командування "Південь"

Дослівно: "23 квітня о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний".

Що було раніше: Російське Міноборони після ракетного удару по Одесі "анонсувало" застосування хімречовин у районі одеського порту "Південний", при цьому РФ заздалегідь звинуватила у можливій хімічній атаці спецслужби України.

Нагадаємо:

  • Одеса зазнала ракетного обстрілу 23 квітня, місто було обстріляне російськими ракетами, одна з яких поцілила у багатоповерховий житловий будинок – 8 людей загинули, включно з немовлям.

Теми: РосіяавіаОдеська областьпорти
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