Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після російського "анонсу" українські захисники збили ще 2 ракети на Одещині

Альона Мазуренко Неділя, 24 квітня 2022, 01:05
Після російського анонсу українські захисники збили ще 2 ракети на Одещині
ілюстративне фото ОК "Південь"

Українські захисники о 22.00 збили ще 2 російські крилаті ракети, які запустили в сторону порту "Південний", що в Одеській області. До цього росіяни "анонсували" нібито українські "провокації" в Південному.

Джерело: Facebook-сторінка повітряного командування "Південь"

Дослівно: "23 квітня о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний".

Реклама:

Що було раніше: Російське Міноборони після ракетного удару по Одесі "анонсувало" застосування хімречовин у районі одеського порту "Південний", при цьому РФ заздалегідь звинуватила у можливій хімічній атаці спецслужби України.

Нагадаємо:

  • Одеса зазнала ракетного обстрілу 23 квітня, місто було обстріляне російськими ракетами, одна з яких поцілила у багатоповерховий житловий будинок – 8 людей загинули, включно з немовлям.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяавіаОдеська областьпорти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Росія
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Останні новини
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Усі новини...
Реклама: