Після російського "анонсу" українські захисники збили ще 2 ракети на Одещині

Українські захисники о 22.00 збили ще 2 російські крилаті ракети, які запустили в сторону порту "Південний", що в Одеській області. До цього росіяни "анонсували" нібито українські "провокації" в Південному.

Джерело: Facebook-сторінка повітряного командування "Південь"

Дослівно: "23 квітня о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний".

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Що було раніше: Російське Міноборони після ракетного удару по Одесі "анонсувало" застосування хімречовин у районі одеського порту "Південний", при цьому РФ заздалегідь звинуватила у можливій хімічній атаці спецслужби України.

Нагадаємо:

Одеса зазнала ракетного обстрілу 23 квітня, місто було обстріляне російськими ракетами, одна з яких поцілила у багатоповерховий житловий будинок – 8 людей загинули, включно з немовлям.