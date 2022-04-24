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После российского "анонса" украинские защитники сбили еще 2 ракеты в Одесской области

Мазуренко Алена Воскресенье, 24 апреля 2022, 01:05
иллюстративное фото ОК "Юг"

Украинские защитники в 22.00 сбили еще 2 российские крылатые ракеты, которые запустили в сторону порта "Южный" в Одесской области. До этого россияне "анонсировали" якобы украинские "провокации" в Южном.

Источник: Facebook-страница воздушного командования "Юг"

Дословно: "23 апреля в 22.00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный".

Что было раньше: Российское Минобороны после ракетного удара по Одессе "анонсировало" применение химвеществ в районе одесского порта "Южный", при этом РФ заранее обвинила в возможной химическое атаке спецслужбы Украины.

Напомним:

  • Одесса подверглась ракетным обстрелам 23 апреля, город был обстрелян российскими ракетами, одна из которых попала в многоэтажный жилой дом – 8 человек погибли, в том числе и младенец.

Темы: РосcияавиаОдесская областьпорты
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