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Регіони: у Великодню ніч вибухи й ворожі обстріли не вщухали

Олена РощінаНеділя, 24 квітня 2022, 09:16

У ніч на 24 квітня російські війська продовжували обстрілювати Харків і Миколаїв із їхніми областями, тривали бої у Донецькій області, обстріли в Луганській та Херсонській областях.   

Джерело: дані голів областей станом на 8-му ранку 24 квітня

Дослівно: "Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині. 

Проте у кількох областях навіть у Великодню ніч було чутно вибухи, тривали ворожі обстріли".

Деталі: На Дніпропетровщині три "прильоти" у Павлоградському районі по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству. Наслідки та деталі з’ясовуються. Наразі є інформація про одного загиблого

Харків: вночі були обстріли, у Слобідському та Київському районах троє постраждалих. 

По Харківській області протягом доби тривали обстріли окупантів у Чугуївському та Дергачівському районах. 

ВІДЕО ДНЯ

Луганщина: обстріли. Найгарячіші населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Вісім загиблих, двоє поранених, руйнування щонайменше сімох будинків та відділу поліції.

Донеччина: поліція повідомляє, що за великодню ніч по області без порушень комендантської години. 

Активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка – авіаудари, касетні снаряди. Мар'їнка, Новомихайлівка – бої. 

Маріуполь: чекають на зелений коридор.

Херсонщина: ситуація напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. 

Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська область: обстріли міста та населених пунктів області. Попередньо без постраждалих.

Теми: війнаДніпропетровська областьХерсонська областьМиколаївська область
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