Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Регионы: в Пасхальную ночь взрывы и вражеские обстрелы не утихали

Елена РощинаВоскресенье, 24 апреля 2022, 09:16

В ночь на 24 апреля российские войска продолжали обстреливать Харьков и Николаев с их областями, продолжались бои в Донецкой области, обстрелы в Луганской и Херсонской областях.

Источник: данные глав областей по состоянию на 8 утра 24 апреля

Дословно: "Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, в Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

Реклама:

Однако в нескольких областях даже в Пасхальную ночь были слышны взрывы, продолжались вражеские обстрелы".

Детали: В Днепропетровской области три "прилета" в Павлоградском районе по железнодорожной инфраструктуре и промышленному предприятию. Последствия и детали выясняются. Есть информация об одном погибшем.

Харьков: ночью были обстрелы, в Слободском и Киевском районах трое пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

По Харьковской области в течение суток продолжались обстрелы оккупантов в Чугуевском и Дергачевском районах.

Луганщина: обстрелы. Самые горячие населенные пункты – Горное, Золотое и Лисичанск. Восемь погибших, двое раненых, разрушение не менее семи домов и отдела полиции.

Донецкая область: полиция сообщает, что за пасхальную ночь по области без нарушений комендантского часа.

Активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Авдеевка – авиаудары, кассетные снаряды. Марьинка, Новомихайловка – бои.

Мариуполь: ждут зеленого коридора.

Херсонская область: ситуация напряженная. Россияне производят обстрел населенных пунктов области и в сторону соседних областей.

Херсонщина – на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская область: обстрелы города и населённых пунктов области. Предварительно без пострадавших.

Темы: войнаДнепропетровская областьХерсонская областьНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
война
В Херсонской области россияне разрушили детсад
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: