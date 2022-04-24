Регионы: в Пасхальную ночь взрывы и вражеские обстрелы не утихали

В ночь на 24 апреля российские войска продолжали обстреливать Харьков и Николаев с их областями, продолжались бои в Донецкой области, обстрелы в Луганской и Херсонской областях.

Источник: данные глав областей по состоянию на 8 утра 24 апреля

Дословно: "Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, в Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

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Однако в нескольких областях даже в Пасхальную ночь были слышны взрывы, продолжались вражеские обстрелы".

Детали: В Днепропетровской области – три "прилета" в Павлоградском районе по железнодорожной инфраструктуре и промышленному предприятию. Последствия и детали выясняются. Есть информация об одном погибшем.

Харьков: ночью были обстрелы, в Слободском и Киевском районах трое пострадавших.

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По Харьковской области в течение суток продолжались обстрелы оккупантов в Чугуевском и Дергачевском районах.

Луганщина: обстрелы. Самые горячие населенные пункты – Горное, Золотое и Лисичанск. Восемь погибших, двое раненых, разрушение не менее семи домов и отдела полиции.

Донецкая область: полиция сообщает, что за пасхальную ночь по области без нарушений комендантского часа.

Активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Авдеевка – авиаудары, кассетные снаряды. Марьинка, Новомихайловка – бои.

Мариуполь: ждут зеленого коридора.

Херсонская область: ситуация напряженная. Россияне производят обстрел населенных пунктов области и в сторону соседних областей.

Херсонщина – на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская область: обстрелы города и населённых пунктов области. Предварительно без пострадавших.