Єрмак закликав світ дати зброю і каже, що нафтове ембарго від Франції - питання тижнів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очікує збільшення оборонної підтримки нашої держави від міжнародних партнерів, а також посилення санкційного тиску на Росію.

Джерело: Єрмак в ефірі французького телеканалу TF1 (цитує ОП) та в своєму Telegram

Деталі: Глава ОП наголосив, що українська влада продовжує боротися й робить усе, щоб врятувати життя мирних мешканців та захисників заблокованого Росією Маріуполя.

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Єрмак підтвердив, що Україні зараз буде потрібне важке озброєння, щоб ефективніше протистояти Росії.

Пряма мова: "Це те, що дасть нам змогу захищати наше повітря під час постійних бомбардувань. Це танки. Це засоби проти корабельних атак. MLRS і багато чого іншого. Але ще раз наголошу, що вичерпний список є в наших партнерів. Очікуємо на ще більшу підтримку. Із цією підтримкою і з потужною санкційною політикою ми впевнено переможемо…

З Франції лунають позитивні сигнали щодо заборони на імпорт "чорного золота" з Росії.



Міністр економіки цієї держави Бруно Ле Мер стверджує, що країни-члени ЄС найближчим часом ухвалять рішення про припинення імпорту російської нафти. І це питання вирішиться протягом кількох тижнів".