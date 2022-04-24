Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак призвал мир дать оружие и говорит, что нефтяное эмбарго от Франции – вопрос недель

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 12:38
Ермак призвал мир дать оружие и говорит, что нефтяное эмбарго от Франции – вопрос недель
Андрей Ермак. фото Дмитрия Ларина, УП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ожидает увеличения оборонной поддержки нашего государства от международных партнеров, а также усиления санкционного давления на Россию.

Источник: Ермак в эфире французского телеканала TF1 (цитирует ОП) и в своем Telegram

Детали: Глава ОП подчеркнул, что украинские власти продолжают бороться и делают все, чтобы спасти жизнь мирных жителей и защитников заблокированного Россией Мариуполя.

Реклама:

Ермак подтвердил, что Украине сейчас потребуется тяжелое вооружение, чтобы более эффективно противостоять России.

Прямая речь: "Это то, что позволит нам защищать наш воздух во время постоянных бомбардировок. Это танки. Это средства против корабельных атак. MLRS и многое другое. Но еще раз подчеркну, что исчерпывающий список есть у наших партнеров. Ожидаем еще большую поддержку. С этой поддержкой и мощной санкционной политикой мы уверенно победим…

Из Франции раздаются положительные сигналы по запрету на импорт "черного золота" из России.

ВИДЕО ДНЯ

Министр экономики этого государства Бруно Ле Мер утверждает, что страны-члены ЕС в ближайшее время примут решение о прекращении импорта российской нефти. И этот вопрос решится в течение нескольких недель.

Темы: войнаАндрей ЕрмакОфис президентанефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
война
Защитники на Таврическом направлении уничтожили еще 76 оккупантов и ранили 170 – Тарнавский
Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру
В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: