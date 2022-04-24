Ермак призвал мир дать оружие и говорит, что нефтяное эмбарго от Франции – вопрос недель

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ожидает увеличения оборонной поддержки нашего государства от международных партнеров, а также усиления санкционного давления на Россию.

Источник: Ермак в эфире французского телеканала TF1 (цитирует ОП) и в своем Telegram

Детали: Глава ОП подчеркнул, что украинские власти продолжают бороться и делают все, чтобы спасти жизнь мирных жителей и защитников заблокированного Россией Мариуполя.

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Ермак подтвердил, что Украине сейчас потребуется тяжелое вооружение, чтобы более эффективно противостоять России.

Прямая речь: "Это то, что позволит нам защищать наш воздух во время постоянных бомбардировок. Это танки. Это средства против корабельных атак. MLRS и многое другое. Но еще раз подчеркну, что исчерпывающий список есть у наших партнеров. Ожидаем еще большую поддержку. С этой поддержкой и мощной санкционной политикой мы уверенно победим…

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