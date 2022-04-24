Харьковская область: россияне обстреляли Чугуев, 1 погибший, 3 раненных

На Пасху россияне обстреляли многоэтажку и частный дом в Чугуеве, в результате чего погиб 59-летний мужчина и трое получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Источник: "Суспільне Харків" ссылаясь на мэра Чугуева Галину Минаеву, Харьковская областная прокуратура, начальник полиции области Владимир Тимошко

Прямая речь Тимошко: "Ребенок 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой голени.

Мать 1986 года диагноз: осколочные ранения левого бедра.

Еще один местный житель, 1953 года, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторакс".

Детали: Около 18:50 прокуратура сообщила, что в результате обстрелов погиб 59-летний мужчина. Полиция и местные власти сначала не сообщали о погибших.

Также оккупанты открыли артиллерийский огонь по селу Малиновка Чугуевского района, из-за чего ранения получили женщина и мужчина.

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Глава полиции попросил жителей Харьковской области оставаться дома на Пасху, потому что российские оккупанты готовы вести обстрелы по гражданским даже в религиозный праздник.

Минаева рассказала журналистам, что в городе есть разрушения жилой застройки в результате обстрелов.

Повреждения домов Фото: Харковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

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