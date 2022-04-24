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Харьковская область: россияне обстреляли Чугуев, 1 погибший, 3 раненных

Денис КарловскийВоскресенье, 24 апреля 2022, 19:09
Харьковская область: россияне обстреляли Чугуев, 1 погибший, 3 раненных
фото иллюстративное: getty images

На Пасху россияне обстреляли многоэтажку и частный дом в Чугуеве, в результате чего погиб 59-летний мужчина и трое получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Источник: "Суспільне Харків" ссылаясь на мэра Чугуева Галину Минаеву, Харьковская областная прокуратура, начальник полиции области Владимир Тимошко

Прямая речь Тимошко: "Ребенок 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой голени.

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Мать 1986 года диагноз: осколочные ранения левого бедра.

Еще один местный житель, 1953 года, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторакс".

Детали: Около 18:50 прокуратура сообщила, что в результате обстрелов погиб 59-летний мужчина. Полиция и местные власти сначала не сообщали о погибших.

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Также оккупанты открыли артиллерийский огонь по селу Малиновка Чугуевского района, из-за чего ранения получили женщина и мужчина.

Глава полиции попросил жителей Харьковской области оставаться дома на Пасху, потому что российские оккупанты готовы вести обстрелы по гражданским даже в религиозный праздник.

Минаева рассказала журналистам, что в городе есть разрушения жилой застройки в результате обстрелов.

Пошкодження будинків
Повреждения домов
Фото: Харковская областная прокуратура
 
Фото: Харьковская областная прокуратура
 
Фото: Харьковская областная прокуратура
 
Фото: Харьковская областная прокуратура

Предыстория:

  • 23 апреля глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов предупредил, что жителям области лучше не покидать дома, потому что оккупанты готовят провокации на праздник. Три человека погибли в пригородах Харькова 23 апреля в результате обстрелов врага.
  • Вооруженные силы Украины выбили захватчиков из трех сел к северу от Харькова 23 апреля.

Темы: Харьковская областьобстрелвойнаРосcия
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