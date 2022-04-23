Харків: внаслідок обстрілів удень 6 людей поранено, в передмістях загинуло троє
Військова адміністрація підтверджує поранення 6 цивільних осіб унаслідок обстрілів російських окупантів, а також загибель 3 мешканців в околицях Чугуєва та Дергачів.
Джерело: telegram-канал Синєгубова
Пряма мова Синєгубова: "Ворог, на жаль, продовжує обстрілювати наші житлові райони і житлові масиви, вулиці, складські приміщення. Постраждали знову Салтівка, Північна Салтівка, інші райони.
Наші підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та екстрена медична допомога працюють у посиленому режимі: евакуюють поранених та усувають наслідки обстрілів і руйнувань.
На жаль, ми маємо 6 осіб поранених, 3 люди загинули – це Дергачівський і Чугуївський райони".
Деталі: Очільник адміністрації наполегливо попросив мешканців не виходити з домівок уночі під час комендантської години. За його словами, ворог готує провокації у Великдень.
Влада домовилась з представниками церков, що всі нічні богослужіння будуть скасовані.
Ба більше, Синєгубов закликав не виходити на вулиці навіть удень 24 квітня через можливі провокації й обстріли ворога. Він запевнив, що військові та поліції чатуватимуть поблизу храмів та військових об’єктів, аби контролювати безпекову ситуацію.
Передісторія:
- Удень місцева влада повідомляла, що внаслідок обстрілів росіян у північно-західних районах Харкова почалися пожежі на складах, а також дістали поранення четверо людей.
- Збройні сили України вибили російських окупантів із трьох сіл на північ від Харкова.
- На всій території Харківської області оголосили комендантську годину з 20:00 23 квітня до 5:00 24 квітня через загрозу провокацій. Церковні богослужіння будуть транслювати онлайн.