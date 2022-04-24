Статус УБД дадуть лише тим добровольцям, які брали участь у бойових діях – міністр

Статус учасника бойових дій зможуть отримати лише ті добровольці, які брали безпосередню участь у бойових діях.

Джерело: міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна у неділю в Полтаві, повідомляє сайт міністерства

Пряма мова: "Коли приймався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, це право було надано по усій Україні.

Проте відповідно Порядку надання статусу отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При Міністерстві діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями".

Деталі: Міністр зазначила, що, відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.

Передісторія:

15 березня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким добровольці територіальної оборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій, ветеранами війни та особами з інвалідністю внаслідок війни.

Щоб отримати офіційний статус та відповідні соціальні гарантії, добровольці територіальної оборони мають укласти відповідні контракти із командирами ДФТГ.

Пізніше українська влада підвищила пенсійні гарантії для осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад.