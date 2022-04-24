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Статус УБД дадуть лише тим добровольцям, які брали участь у бойових діях – міністр

Катерина ТищенкоНеділя, 24 квітня 2022, 18:00
Статус УБД дадуть лише тим добровольцям, які брали участь у бойових діях – міністр
зустріч Лапутіної з бійцями тероборони в Полтаві, фото мінветеранів

Статус учасника бойових дій зможуть отримати лише ті добровольці, які брали безпосередню участь у бойових діях.

Джерело: міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна у неділю в Полтаві, повідомляє сайт міністерства

Пряма мова: "Коли приймався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, це право було надано по усій Україні.

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Проте відповідно Порядку надання статусу отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При Міністерстві діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями".

Деталі: Міністр зазначила, що, відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 березня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким добровольці територіальної оборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій, ветеранами війни та особами з інвалідністю внаслідок війни.
  • Щоб отримати офіційний статус та відповідні соціальні гарантії, добровольці територіальної оборони мають укласти відповідні контракти із командирами ДФТГ.
  • Пізніше українська влада підвищила пенсійні гарантії для осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад.

Теми: добровольцівійнаветерани
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