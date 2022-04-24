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Статус УБД дадут только добровольцам, участвовавшим в боевых действиях – министр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 18:00
Статус УБД дадут только добровольцам, участвовавшим в боевых действиях – министр
встреча Лапутиной с бойцами терробороны в Полтаве, фото минветеранов

Статус участника боевых действий смогут получить только добровольцы, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях.

Источник: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в воскресенье в Полтаве, сообщает сайт министерства

Прямая речь: "Когда принимался закон, дающий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Это право было предоставлено по всей Украине.

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Однако согласно Порядку предоставления статуса, получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. При министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами".

Детали: Министр отметила, что, согласно обновленному законодательству, каждый защитник, непосредственно участвовавший в боевых действиях в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин, имеет право получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 марта Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны смогут признаваться участниками боевых действий, ветеранами войны и лицами с инвалидностью в результате войны.
  • Чтобы получить официальный статус и социальные гарантии, добровольцы территориальной обороны должны заключить соответствующие контракты с командирами ДФТО.
  • Позже украинские власти повысили пенсионные гарантии для лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных общин.

Темы: добровольцывойнаветераны
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