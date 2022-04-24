Статус УБД дадут только добровольцам, участвовавшим в боевых действиях – министр

Статус участника боевых действий смогут получить только добровольцы, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях.

Источник: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в воскресенье в Полтаве, сообщает сайт министерства

Прямая речь: "Когда принимался закон, дающий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Это право было предоставлено по всей Украине.

Однако согласно Порядку предоставления статуса, получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. При министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами".

Детали: Министр отметила, что, согласно обновленному законодательству, каждый защитник, непосредственно участвовавший в боевых действиях в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин, имеет право получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства.

Предыстория:

15 марта Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны смогут признаваться участниками боевых действий, ветеранами войны и лицами с инвалидностью в результате войны.

Чтобы получить официальный статус и социальные гарантии, добровольцы территориальной обороны должны заключить соответствующие контракты с командирами ДФТО.

Позже украинские власти повысили пенсионные гарантии для лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных общин.