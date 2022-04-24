9 российских ракет ударили по критической инфраструктуре в Полтавской области

Российские оккупанты нанесли девять ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Полтавской области.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин

Прямая речь Лунина: "Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем".

Детали: В военной администрации пообещали предоставить все детали впоследствии. По состоянию на 20:35, воздушная тревога в области и всей Украине продолжалась.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что российские захватчики нанесли удар по Кременчугу. Также в соцсетях распространяли видео, на которых виден пролет ракет в направлении Кременчуга.

Около 21:40 военная администрация сообщила, что девять ракет российских оккупантов ударили по Полтавской области.

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