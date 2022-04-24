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9 российских ракет ударили по критической инфраструктуре в Полтавской области

Денис КарловскийВоскресенье, 24 апреля 2022, 21:52
9 российских ракет ударили по критической инфраструктуре в Полтавской области
фото иллюстративное: getty images

Российские оккупанты нанесли девять ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Полтавской области.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин

Прямая речь Лунина: "Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем".

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Детали: В военной администрации пообещали предоставить все детали впоследствии. По состоянию на 20:35, воздушная тревога в области и всей Украине продолжалась.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что российские захватчики нанесли удар по Кременчугу. Также в соцсетях распространяли видео, на которых виден пролет ракет в направлении Кременчуга.

Около 21:40 военная администрация сообщила, что девять ракет российских оккупантов ударили по Полтавской области.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Приблизительно с 18:50 24 апреля во всех областях Украины, за исключением временно захваченной Херсонской области, раздается сигнал воздушной тревоги.
  • Ночью и утром 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге в Полтавской области. Мощности НПЗ были разрушены до основания.
  • В субботу 23 апреля, накануне Пасхи, российские "высокоточные" ракеты попали в многоэтажку в Одессе, убив 8 гражданских лиц, среди них 3-месячного младенца. Вместе с ребенком погибла мать и бабушка.

Темы: обстрелПолтавская областьРосcиявойна
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