Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

9 российских ракет ударили по критической инфраструктуре в Полтавской области

Денис КарловскийВоскресенье, 24 апреля 2022, 21:52
фото иллюстративное: getty images

Российские оккупанты нанесли девять ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Полтавской области.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин

Прямая речь Лунина: "Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем".

Детали: В военной администрации пообещали предоставить все детали впоследствии. По состоянию на 20:35, воздушная тревога в области и всей Украине продолжалась.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что российские захватчики нанесли удар по Кременчугу. Также в соцсетях распространяли видео, на которых виден пролет ракет в направлении Кременчуга.

Около 21:40 военная администрация сообщила, что девять ракет российских оккупантов ударили по Полтавской области.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Приблизительно с 18:50 24 апреля во всех областях Украины, за исключением временно захваченной Херсонской области, раздается сигнал воздушной тревоги.
  • Ночью и утром 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге в Полтавской области. Мощности НПЗ были разрушены до основания.
  • В субботу 23 апреля, накануне Пасхи, российские "высокоточные" ракеты попали в многоэтажку в Одессе, убив 8 гражданских лиц, среди них 3-месячного младенца. Вместе с ребенком погибла мать и бабушка.

Темы: обстрелПолтавская областьРосcиявойна
Главное сегодня

Херсон: российские оккупанты заняли здание горсовета, мэрия приостановила работу

фотоПриднестровье: в здании "госбезопасности" в Тирасполе прогремели взрывы - росСМИ

Из российского плена освободили украинского пилота

СБУ ответила пропаганде РФ: Нет планов убивать Соловьева, сам захлебнется

Ракетные удары по Винницкой области: 5 погибших, много раненых

Путин и ФСБ где-то нашли "неонацистов, готовивших убийство" пропагандиста Соловьева

Все новости...
На Харьковщине и востоке оккупанты пытались наступать, но безуспешно – Генштаб
Путин вместо переговоров планирует захватить как можно больше территории Украины – FT
Киев усовершенствует укрепления, власти все еще просят не возвращаться
Оккупанты планируют наступление на Кривой Рог – Вилкул
Последние новости
20:41
Швеция получила обещания о защите от Британии и США на период подачи заявки в НАТО - СМИ
20:35
опросКогда закончится война: украинцы назвали свои ожидания
20:33
Херсон: российские оккупанты заняли здание горсовета, мэрия приостановила работу
20:20
Благодаря искусственному интеллекту на блокпостах задержали 200 боевиков – МВД
20:16
Словакия думает о добыче урана, чтобы уменьшить ядерную зависимость от России
20:14
Азербайджан не будет платить за российский газ в рублях – SOCAR
20:07
опрос84% украинцев считают, что "простые россияне" виноваты в войне
20:03
"Некого собирать в пакеты": в Кременной оккупанты и коллаборанты подорвались в мэрии – Гайдай
19:59
Немецкая компания подала запрос в правительство на поставку Украине танков Leopard - СМИ
19:50
фотоУкрпочта анонсировала новую марку
Все новости...