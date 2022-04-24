В усій Україні був сигнал тривоги: окупанти на Великдень примушують бігти в укриття

Станом на 19:15 24 квітня в усіх областях України, за винятком захопленої Херсонщини, лунав сигнал повітряної тривоги через атаку російських окупантів.



Джерело: урядове повідомлення для населення

Деталі: Близько 20:45 сигнал трвоги скасували в більшості областей.

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Російські ракети вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Полтавщині.

Станом на 21:10 в половині областей України знову оголошена повітряна тривога.

Сигнал повітряної тривоги станом на 21:10 мапа: alerts.in.ua

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