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В усій Україні був сигнал тривоги: окупанти на Великдень примушують бігти в укриття

Денис КарловськийНеділя, 24 квітня 2022, 19:17
В усій Україні був сигнал тривоги: окупанти на Великдень примушують бігти в укриття
сигнал повітряної тривоги станом на 19:30. Мапа: alerts.in.ua

Станом на 19:15 24 квітня в усіх областях України, за винятком захопленої Херсонщини, лунав сигнал повітряної тривоги через атаку російських окупантів.

Джерело: урядове повідомлення для населення

ДеталіБлизько 20:45 сигнал трвоги скасували в більшості областей.

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Російські ракети вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Полтавщині.

Станом на 21:10 в половині областей України знову оголошена повітряна тривога.

Сигнал повітряної тривоги станом на 21:10
Сигнал повітряної тривоги станом на 21:10
мапа: alerts.in.ua

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.
  • У Євросоюзі підтримали цей заклик.
  • Україна підтримала цю ідею, але Росія відмовилась запроваджувати режим припинення вогню та припиняти обстріли на Великдень.

Теми: обстрілсвяткуванняРосіявійна
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