В усій Україні був сигнал тривоги: окупанти на Великдень примушують бігти в укриття
Неділя, 24 квітня 2022, 19:17
Станом на 19:15 24 квітня в усіх областях України, за винятком захопленої Херсонщини, лунав сигнал повітряної тривоги через атаку російських окупантів.
Джерело: урядове повідомлення для населення
Деталі: Близько 20:45 сигнал трвоги скасували в більшості областей.
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Російські ракети вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Полтавщині.
Станом на 21:10 в половині областей України знову оголошена повітряна тривога.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.
- У Євросоюзі підтримали цей заклик.
- Україна підтримала цю ідею, але Росія відмовилась запроваджувати режим припинення вогню та припиняти обстріли на Великдень.