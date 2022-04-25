У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ під час акцій протесту
Після обрання Емануеля Макрона президентом Франції на другий термін у Франції почалися акції протесту, в Парижі поліція застосувала сльозогінний газ.
Джерело: Reuters
Деталі: Поліція застосувала сльозогінний газ у бік демонстрантів у центрі Парижа, які протестували після переобрання президента Еммануеля Макрона в неділю.
Поліція намагалася розігнати натовп переважно молодих людей, які зібралися в центральному районі Шатле на акцію протесту.
Макрон переміг лідерку ультраправих Марін Ле Пен у другому турі голосування в неділю, вигравши другий п’ятирічний термін.
Незважаючи на те, що Макрон переміг із значним відривом, значна частина виборців не мали бажання голосувати ні за Макрона, ні за Ле Пен.
У період між першим і другим туром голосування студенти протестували біля паризької Сорбонни та інших університетів, висловлюючи своє розчарування пропонованим вибором.
Передісторія:
- Макрон був переобраний президентом Франції, отримавши у другому турі 58% голосів.
- Президент України Володимир Зеленський привітав Емануеля Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції.