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У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ під час акцій протесту

Ольга Глущенко Понеділок, 25 квітня 2022, 01:41
фото: eureporter

Після обрання Емануеля Макрона президентом Франції на другий термін у Франції почалися акції протесту, в Парижі поліція застосувала сльозогінний газ.

Джерело: Reuters

Деталі: Поліція застосувала сльозогінний газ у бік демонстрантів у центрі Парижа, які протестували після переобрання президента Еммануеля Макрона в неділю.

Поліція намагалася розігнати натовп переважно молодих людей, які зібралися в центральному районі Шатле на акцію протесту.

Макрон переміг лідерку ультраправих Марін Ле Пен у другому турі голосування в неділю, вигравши другий п’ятирічний термін.

Незважаючи на те, що Макрон переміг із значним відривом, значна частина виборців не мали бажання голосувати ні за Макрона, ні за Ле Пен.

У період між першим і другим туром голосування студенти протестували біля паризької Сорбонни та інших університетів, висловлюючи своє розчарування пропонованим вибором.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Макрон був переобраний президентом Франції, отримавши у другому турі 58% голосів. 
  • Президент України Володимир Зеленський привітав Емануеля Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції.

Теми: Франціявиборимітинги
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