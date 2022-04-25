В Париже полиция применила слезоточивый газ во время акций протеста

После избрания Эмануэля Макрона президентом Франции на второй срок во Франции начались акции протеста, в Париже полиция применила слезоточивый газ.

Источник: Reuters

Детали: Полиция применила слезоточивый газ в сторону демонстрантов в центре Парижа, протестовавших после переизбрания президента Эммануэля Макрона в воскресенье.

Полиция пыталась разогнать толпу преимущественно молодых людей, собравшихся в центральном районе Шатле на акцию протеста.

Макрон победил лидера ультраправых Марин Ле Пен во втором туре голосования в воскресенье, выиграв второй пятилетний срок.

Несмотря на то, что Макрон победил со значительным отрывом, значительная часть избирателей не хотела голосовать ни за Макрона, ни за Ле Пен.

В период между первым и вторым туром голосования студенты протестовали у парижской Сорбонны и других университетов, выражая свое разочарование предлагаемым выбором.

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