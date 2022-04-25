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Байден привітав Макрона і наголосив на спільній підтримці України

Ольга Глущенко Понеділок, 25 квітня 2022, 02:34
фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав з перемогою на президентських виборах у Франції Емануеля Макрона і висловив упевненість у спільній підтримці України.

Джерело: Twitter Байдена

Пряма мова: "Вітаю Емануеля Макрона з його переобранням.

Франція є нашим найдавнішим союзником і ключовим партнером у вирішенні глобальних проблем.

Я розраховую на продовження нашої тісної співпраці – у тому числі в питаннях підтримки України, захисту демократії та протидії змінам клімату".

Що передувало: Макрон був переобраний президентом Франції, отримавши у другому турі 58% голосів. 

Президент України Володимир Зеленський привітав Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції.

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Теми: БайденМакронФранціяСША
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