Байден привітав Макрона і наголосив на спільній підтримці України
Понеділок, 25 квітня 2022, 02:34
Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав з перемогою на президентських виборах у Франції Емануеля Макрона і висловив упевненість у спільній підтримці України.
Джерело: Twitter Байдена
Пряма мова: "Вітаю Емануеля Макрона з його переобранням.
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Франція є нашим найдавнішим союзником і ключовим партнером у вирішенні глобальних проблем.
Я розраховую на продовження нашої тісної співпраці – у тому числі в питаннях підтримки України, захисту демократії та протидії змінам клімату".
Що передувало: Макрон був переобраний президентом Франції, отримавши у другому турі 58% голосів.
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