Байден привітав Макрона і наголосив на спільній підтримці України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав з перемогою на президентських виборах у Франції Емануеля Макрона і висловив упевненість у спільній підтримці України.

Джерело: Twitter Байдена

Пряма мова: "Вітаю Емануеля Макрона з його переобранням.

Франція є нашим найдавнішим союзником і ключовим партнером у вирішенні глобальних проблем.

Я розраховую на продовження нашої тісної співпраці – у тому числі в питаннях підтримки України, захисту демократії та протидії змінам клімату".

Що передувало: Макрон був переобраний президентом Франції, отримавши у другому турі 58% голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції.