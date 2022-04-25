Байден поздравил Макрона и отметил совместную поддержку Украины
Понедельник, 25 апреля 2022, 02:34
Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил с победой на президентских выборах во Франции Эмануэля Макрона и выразил уверенность в общей поддержке Украины.
Источник: Twitter Байдена
Прямая речь: "Приветствую Эмануэля Макрона с его переизбранием.
Франция является нашим древнейшим союзником и ключевым партнером в решении глобальных проблем.
Я рассчитываю на продолжение нашего тесного сотрудничества – в том числе, в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменениям климата".
Что предшествовало: Эммануэль Макрон был переизбран президентом Франции, получив во втором туре 58% голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции.
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