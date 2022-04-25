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Байден поздравил Макрона и отметил совместную поддержку Украины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 02:34
Байден поздравил Макрона и отметил совместную поддержку Украины
фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил с победой на президентских выборах во Франции Эмануэля Макрона и выразил уверенность в общей поддержке Украины.

Источник: Twitter Байдена

Прямая речь: "Приветствую Эмануэля Макрона с его переизбранием.

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Франция является нашим древнейшим союзником и ключевым партнером в решении глобальных проблем.

Я рассчитываю на продолжение нашего тесного сотрудничества – в том числе, в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменениям климата".

Что предшествовало: Эммануэль Макрон был переизбран президентом Франции, получив во втором туре 58% голосов.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

Темы: БайденМакронФранцияСША
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