Перші космічні туристи повертаються з МКС на Землю

Космічний корабель Crew Dragon з першим повністю приватним екіпажем відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС).

Джерело: NASA

Деталі: Відстикування корабля відбулося о 21:10 (за часом Східного узбережжя США) і рушив на Землю.

Приводення корабля очікується о 13:06 (за часом Східного узбережжя США) біля узбережжя Флориди.

Екіпаж корабля повертається на Землю з більш ніж 200 фунтами (понад 90 кг) матеріалів для вивчення та обладнання NASA.

Що передувало: Компанія Ілона Маска SpaceX 8 квітня успішно запустила на МКС першу повністю комерційну туристичну місію Axiom-1.

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