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Втрати РФ наближаються до 22 тисяч вояк, за добу полягла сотня окупантів - Генштаб

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 10:40
Втрати РФ наближаються до 22 тисяч вояк, за добу полягла сотня окупантів - Генштаб
ілюстративне фото "Радіо Свобода"

Загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабної війни наближаються до 22 тисяч солдатів, минулої доби ЗСУ знищили сотню окупантів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),
  • танків ‒ 884 од (+11),
  • бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),
  • артилерійських систем – 411 од (+3),
  • РСЗВ - 149 од (+2),
  • засоби ППО - 69 од,
  • літаків – 181 од (+2),
  • гелікоптерів – 154 од,
  • автомобільної техніки - 1566 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).
  • спеціальна техніка - 28.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дослівно: "Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс РФ)".

Теми: війна
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