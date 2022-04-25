Втрати РФ наближаються до 22 тисяч вояк, за добу полягла сотня окупантів - Генштаб

Загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабної війни наближаються до 22 тисяч солдатів, минулої доби ЗСУ знищили сотню окупантів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),

танків ‒ 884 од (+11),

бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),

артилерійських систем – 411 од (+3),

РСЗВ - 149 од (+2),

засоби ППО - 69 од,

літаків – 181 од (+2),

гелікоптерів – 154 од,

автомобільної техніки - 1566 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).

спеціальна техніка - 28.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дослівно: "Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс РФ)".