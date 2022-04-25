Потери РФ приближаются к 22 тысячам вояк, за сутки полегла сотня оккупантов - Генштаб

Общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабной войны приближаются к 22 тысячам солдат, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили сотню оккупантов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

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личного состава - около 21900 человек ликвидировано (+100 от предыдущих суток -ред),

танков ‒ 884 ед (+11),

боевых бронированных машин – 2258 ед (+20),

артиллерийских систем – 411 ед (+3),

РСЗО - 149 ед (+2),

средства ПВО - 69 ед,

самолетов – 181 ед (+2),

вертолетов – 154 ед,

автомобильной техники - 1566 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201 (+10).

специальная техника – 28.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Дословно: "Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии вс РФ)".