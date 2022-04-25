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Потери РФ приближаются к 22 тысячам вояк, за сутки полегла сотня оккупантов - Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 10:40
Потери РФ приближаются к 22 тысячам вояк, за сутки полегла сотня оккупантов - Генштаб
ілюстративне фото "Радіо Свобода"

Общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабной войны приближаются к 22 тысячам солдат, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили сотню оккупантов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 21900 человек ликвидировано (+100 от предыдущих суток -ред),
  • танков ‒ 884 ед (+11),
  • боевых бронированных машин – 2258 ед (+20),
  • артиллерийских систем – 411 ед (+3),
  • РСЗО - 149 ед (+2),
  • средства ПВО - 69 ед,
  • самолетов – 181 ед (+2),
  • вертолетов – 154 ед,
  • автомобильной техники - 1566 ед,
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 201 (+10).
  • специальная техника – 28.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Дословно: "Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии вс РФ)".

Темы: война
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