Потери РФ приближаются к 22 тысячам вояк, за сутки полегла сотня оккупантов - Генштаб
Понедельник, 25 апреля 2022, 10:40
Общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабной войны приближаются к 22 тысячам солдат, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили сотню оккупантов.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 21900 человек ликвидировано (+100 от предыдущих суток -ред),
- танков ‒ 884 ед (+11),
- боевых бронированных машин – 2258 ед (+20),
- артиллерийских систем – 411 ед (+3),
- РСЗО - 149 ед (+2),
- средства ПВО - 69 ед,
- самолетов – 181 ед (+2),
- вертолетов – 154 ед,
- автомобильной техники - 1566 ед,
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 201 (+10).
- специальная техника – 28.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Дословно: "Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии вс РФ)".