Повітряні сили знищили 2 російські ракети, запущені стратегічною авіацією РФ

У понеділок зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 2 російські крилаті ракети, випущені по критичній інфраструктурі західному регіону України.

Джерело: пресцентр Повітряного командування ''Захід''

Дослівно: "Зранку 25 квітня з південно-східного напрямку, із літаків стратегічної авіації імовірно Ту-95, окупантами завдано декілька ракетних ударів по Західному регіону з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури.

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Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено дві крилаті ракети окупантів".

Нагадаємо: Вранці 25 квітня ворог завдав ракетного удару по Львівщині: стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомив також, що російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України і що є поранені.