Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили знищили 2 російські ракети, запущені стратегічною авіацією РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 12:04

У понеділок зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 2 російські крилаті ракети, випущені по критичній інфраструктурі західному регіону України.

Джерело: пресцентр Повітряного командування ''Захід''

Дослівно: "Зранку 25 квітня з південно-східного напрямку, із літаків стратегічної авіації імовірно Ту-95, окупантами завдано декілька ракетних ударів по Західному регіону з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури.

Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено дві крилаті ракети окупантів".

Нагадаємо: Вранці 25 квітня ворог завдав ракетного удару по Львівщині: стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомив також, що російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України і що є поранені. 

Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

У Білорусі проходить спільне з росіянами тренування військово-повітряних сил і ППО

відеоУ центрі Києві почали зносити радянський монумент "дружби народів"

Ердоган та Путін обговорили війну

S&P: Економіка Росії повернеться до рівнів 2021 року за 10 років, України – за 5 років

фотоУряд Німеччини планує дозволити поставку Україні зенітних САУ Gepard - Spiegel

фотоУ Придністров'ї нові вибухи: зруйновані антени, які транслювали радіо РФ – "МВС ПМР"

Усі новини...
війна
Командувач ЗС Литви допускає нову агресію Росії через 5-10 років
Спікер парламенту: На трьох нардепів готувалися замахи
У Верховної Ради був навіть план на випадок ліквідації ворогом керівництва – Стефанчук
Останні новини
16:28
Президентка Молдови: вибухи у Придністров'ї пов'язані з протиборчими силами в регіоні
16:23
фотоВикрадену окупантами доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України повернули дідусеві
16:19
Росія натякає Молдові, щоб чекала гостей – Подоляк
16:17
"Дніпро – це мета. І ми це добре розуміємо" – Геннадій Корбан
16:14
відеоЗСУ "Іглою" збили ракету над Дніпропетровщиною
16:05
Банки в Естонії призупиняють платежі, пов'язані з РФ і Білоруссю
15:59
Херсон: окупанти призначили своїх "голову ОДА" та "мера"
15:48
Путін заявив Ердогану, що у Маріуполі бойових дій уже немає
15:40
Лавров про пропозицію спецпереговорів у Маріуполі: Театральний жест
15:36
В МЗС РФ відхрестилися від ескалації у Придністров’ї
Усі новини...