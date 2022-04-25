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Воздушные силы уничтожили две российские ракеты, запущенные стратегической авиацией РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 12:04

В понедельник зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили две российские крылатые ракеты, выпущенные по критической инфраструктуре западного региона Украины.

Источник: пресс-центр Воздушного командования ''Захід''

Дословно: "Утром 25 апреля с юго-восточного направления из самолетов стратегической авиации предположительно Ту-95 оккупантами нанесено несколько ракетных ударов по Западному региону с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры.

Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Захід" уничтожены две крылатые ракеты оккупантов".

Напомним: Утром 25 апреля враг нанес ракетный удар по Львовщине: произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", спасатели тушат пожар.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины и что есть пострадавшие.

Темы: войнаРосcия
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