Росія обстріляла 5 залізничних станцій в центрі та на заході України: є загиблі

Російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України, є загиблі і травмовані. Дві ракети пролетіли над Хмельницькою АЕС.

Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин та Укрзалізниця у Telegram, голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram, Енергоатом у Telegram, мер Коростеня Володимир Москаленко в ефірі телеканалу "КоростеньТБ"

Пряма мова Камишина: "Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру.



Сьогодні вранці протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні.

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Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі з’ясовуємо. Буду інформувати".

Деталі: В УЗ повідомили, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.



Поїзди, що прямують вказаними дільницями, затримуються.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі області. Жертв немає, збитки встановлюються.

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Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що в результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені.

У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", там рятувальники гасять пожежу.

Також зазнав ракетного удару Коростень. Вибух пролунав в районі залізниці. Постраждалих немає.

Енергоатом повідомив, що 25 квітня дві російські крилаті ракети загрожували ядерній безпеці України та світу, оскільки вони пролетіли над Хмельницькою АЕС.



Російські ракети о 08:10 помітили над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС. Зазначається, що вони були випущені окупантами, ймовірно, в бік міст Рівне або Здолбунів.

Чому це важливо: Росія постійно вимагає від західних країн припинити постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Переміщення озброєння по території України здійснюється у тому числі і залізницею. Руйнуючи залізничну інфраструктуру Росія, ймовірно, намагається зупинити постачання військової техніки від західних країн.

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