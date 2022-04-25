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Росія обстріляла 5 залізничних станцій в центрі та на заході України: є загиблі

Ірина БалачукПонеділок, 25 квітня 2022, 09:53

Російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України, є загиблі і травмовані. Дві ракети пролетіли над Хмельницькою АЕС. 

Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин та Укрзалізниця у Telegram, голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram, Енергоатом у Telegram, мер Коростеня Володимир Москаленко в ефірі телеканалу "КоростеньТБ"

Пряма мова Камишина: "Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру.

Сьогодні вранці протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні.

Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі з’ясовуємо. Буду інформувати".

Деталі: В УЗ повідомили, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

Поїзди, що прямують вказаними дільницями, затримуються.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі області. Жертв немає, збитки встановлюються.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що в результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", там рятувальники гасять пожежу.

Також зазнав ракетного удару Коростень. Вибух пролунав в районі залізниці. Постраждалих немає.

Енергоатом повідомив, що 25 квітня дві російські крилаті ракети загрожували ядерній безпеці України та світу, оскільки вони пролетіли над Хмельницькою АЕС.

Російські ракети о 08:10 помітили над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС. Зазначається, що вони були випущені окупантами, ймовірно, в бік міст Рівне або Здолбунів.

Чому це важливо: Росія постійно вимагає від західних країн припинити постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Переміщення озброєння по території України здійснюється у тому числі і залізницею. Руйнуючи залізничну інфраструктуру Росія, ймовірно, намагається зупинити постачання військової техніки від західних країн.

Передісторія: 

  • Вранці 25 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. 
  • Близько 8:20 у Вінницькій області в районі Жмеринки пролунали вибухи, на Львівщині працювала протиповітряна оборона, у двох населених пунктах у Золочівському районі виникли пожежі.

Теми: Укрзалізницявійна
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