Ракетні удари по Львівщині: горить тягова підстанція станції "Красне"

Пожежа на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", яка виникла у результаті ракетного удару російських окупантів. Фото з Telegram Максима Козицького

У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "25 квітня близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне". Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає".

Реклама:

У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу. Відео з Telegram голови ОВА Максима Козицького pic.twitter.com/uNhvTMzAjN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2022

Деталі: Голова ОВА додав, що одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.



За даними Козицького, ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ