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Ракетні удари по Львівщині: горить тягова підстанція станції "Красне"

Ірина БалачукПонеділок, 25 квітня 2022, 11:05
Ракетні удари по Львівщині: горить тягова підстанція станції Красне
Пожежа на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", яка виникла у результаті ракетного удару російських окупантів. Фото з Telegram Максима Козицького

У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "25 квітня близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне". Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає".

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Деталі: Голова ОВА додав, що одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

За даними Козицького, ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 25 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. 
  • Близько 8:20 у Вінницькій області в районі Жмеринки пролунали вибухи, на Львівщині працювала протиповітряна оборона, у двох населених пунктах у Золочівському районі виникли пожежі.
  • Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомив, що російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України і що є поранені. 
  • У результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені.

Теми: Львівщинавійназалізниця
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