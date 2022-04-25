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Путин и ФСБ где-то нашли "неонацистов, готовивших убийство" пропагандиста Соловьева

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 14:45
пропагандист Владимир Соловьев

Президент РФ Владимир Путин, а потом и ФСБ РФ заявили о задержании "неонацистов, готовивших убийство" известного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Источник: РИА "Новости"

Дословно спецслужба РФ: "ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева".

Детали: По утверждению российских силовиков, во время обысков у задержанных "изъяли самодельную взрывчатку, восемь "коктейлей Молотова", шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику".

"Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом", — заявили в ФСБ.

Сообщается, что главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

О "предотвращении покушения на известного российского журналиста" заявил и  Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

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При этом он заявил, что "нападение готовилось по указке из Киева".

Обновлено: Служба безопасности Украины заверила россиян, что упорно работает над усилением безопасности родного государства и "отвлекаться" на российских пропагандистов не имеет ни времени, ни желания.

Дословно: "У СБУ нет никаких планов по убийству В.Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности".

Темы: РосcияпропагандаФСБ
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