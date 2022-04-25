Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія не дала "зелений" коридор для Маріуполя - віцепрем'єрка

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 15:27
Росія не дала зелений коридор для Маріуполя - віцепрем'єрка

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала заяву Росії про наявність домовленостей щодо гуманітарних коридорів з "Азовсталі" у заблокованому Маріуполі.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні російська сторона вчергове заявила про існування коридору для виходу цивільних осіб з Азовсталі. Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори.

Реклама:

Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором.

Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає".

Деталі: Верещук каже, що українська влада звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з Азовсталі для цивільних осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема Україна просить, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Офіційний Київ сподівається на результативність переговорів генерального секретаря ООН з російськими представниками.

Що передувало: У Міністерстві оборони Росії заявили, що їхні збройні формування 25 квітня з 14:00 (за Києвом) не стрілятимуть і дозволять вийти цивільним особам із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а також стверджували, що гумкоридор нібито діє вже 36 днів – тоді як, за даними української сторони, обстріли не припинялися.

Всі зриви реальної евакуації до неокупованої України призводять до посилення депортації маріупольців. 24 квітня, коли православні відзначали Великдень, росіяни депортували 149 жителв  Маріуполя до Росії , із них 23 дитини.

Теми: МаріупольвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: