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Росія не дала "зелений" коридор для Маріуполя - віцепрем'єрка

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 15:27

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала заяву Росії про наявність домовленостей щодо гуманітарних коридорів з "Азовсталі" у заблокованому Маріуполі.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні російська сторона вчергове заявила про існування коридору для виходу цивільних осіб з Азовсталі. Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори.

Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором.

Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає".

Деталі: Верещук каже, що українська влада звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з Азовсталі для цивільних осіб.

Зокрема Україна просить, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Офіційний Київ сподівається на результативність переговорів генерального секретаря ООН з російськими представниками.

Що передувало: У Міністерстві оборони Росії заявили, що їхні збройні формування 25 квітня з 14:00 (за Києвом) не стрілятимуть і дозволять вийти цивільним особам із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а також стверджували, що гумкоридор нібито діє вже 36 днів – тоді як, за даними української сторони, обстріли не припинялися.

Всі зриви реальної евакуації до неокупованої України призводять до посилення депортації маріупольців. 24 квітня, коли православні відзначали Великдень, росіяни депортували 149 жителв  Маріуполя до Росії , із них 23 дитини.

Теми: МаріупольвійнаРосія
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