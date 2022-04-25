Россия не дала "зеленый" коридор для Мариуполя - вице-премьер

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук опровергла заявление России о наличии договоренностей по гуманитарным коридорам из "Азовстали" в заблокированном Мариуполе.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из Азовстали. Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры.

Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором.

Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из Азовстали на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет".

Детали: Верещук говорит, что украинские власти обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из Азовстали для гражданских лиц.

В частности, Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

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Что предшествовало: В Министерстве обороны России заявили, что их вооруженные формирования 25 апреля с 14:00 (по Киеву) не будут стрелять и позволят выйти гражданским лицам с завода "Азовсталь" в Мариуполе, а также утверждали, что гумкоридор якобы действует уже 36 дней. Тогда как, по данным украинской стороны, обстрелы не прекращались ни на день.

Все срывы реальной эвакуации в неоккупированную Украину приводят к усилению депортации мариупольцев. 24 апреля, когда православные отмечали Пасху, россияне депортировали 149 жителей Мариуполя в Россию, из них 23 ребенка.