Россия не дала "зеленый" коридор для Мариуполя - вице-премьер

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук опровергла заявление России о наличии договоренностей по гуманитарным коридорам из "Азовстали" в заблокированном Мариуполе.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из Азовстали. Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры.

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Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором.

Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из Азовстали на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет".

Детали: Верещук говорит, что украинские власти обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из Азовстали для гражданских лиц.

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В частности, Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Что предшествовало: В Министерстве обороны России заявили, что их вооруженные формирования 25 апреля с 14:00 (по Киеву) не будут стрелять и позволят выйти гражданским лицам с завода "Азовсталь" в Мариуполе, а также утверждали, что гумкоридор якобы действует уже 36 дней. Тогда как, по данным украинской стороны, обстрелы не прекращались ни на день.

Все срывы реальной эвакуации в неоккупированную Украину приводят к усилению депортации мариупольцев. 24 апреля, когда православные отмечали Пасху, россияне депортировали 149 жителей Мариуполя в Россию, из них 23 ребенка.