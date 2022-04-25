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Росія стверджує, що готова випустити цивільних із заводу "Азовсталь"

Олена РощінаПонеділок, 25 квітня 2022, 13:08

У Міністерстві оборони Росії запевняють, що їхні збройні формування 25 квітня з 14:00 (за Києвом) не стрілятимуть і дозволять вийти цивільним особам із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а також стверджують, що гумкоридор нібито діє вже 36 днів – тоді як, за даними української сторони, обстріли не припинялися.

Джерело: заява Міжвідомчого координаційного штабу РФ із гуманітарного реагування, оприлюднена Міністерством оборони Росії

Дослівно: "Керівництво Російської Федерації ще раз підтверджує раніше відкритий та постійно діючий вже 36-ту добу (з 21 березня 2022 р.) цілодобовий гуманітарний коридор з металургійного комбінату "Азовсталь" для евакуації цивільних осіб (робочого персоналу, жінок та дітей), про нібито перебування яких у підземних спорудах комбінату публічно заявляє київська влада.

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При цьому, керуючись суто гуманними принципами, Збройні Сили Росії та формування Донецької Народної Республіки з 14:00 (мск) 25 квітня 2022 р. в односторонньому порядку припиняють будь-які бойові дії, підрозділи відводяться на безпечну відстань та забезпечують виведення зазначеної категорії громадян за будь-якими обраними ними напрямами".

Деталі: За словами росіян, готовність української сторони до початку гуманітарної операції "позначається підняттям білих прапорів" по всьому периметру або на окремих напрямках "Азовсталі".

Російська Федерація "публічно та офіційно заявляє, що для виходу мирних жителів з "Азовсталі" жодних перешкод немає, за винятком принципового рішення самої київської влади та командирів націоналістичних формувань продовжувати утримувати мирних громадян як "живий щит".

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Міноборони РФ додає, що зазначена заява буде доноситися безперервно до українських бійців на "Азовсталі" радіоканалом з інтервалом кожні 30 хвилин, а також оперативними каналами зв'язку – через віце-прем'єра Ірину Верещук.

Довідка: Керує Міжвідомчим координаційним штабом РФ із "гуманітарного реагування" начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації генерал-полковник Михайло Мізінцев.

Нагадаємо: І українські захисники Маріуполя, і українська влада закликали світових лідерів сприяти в евакуації мирних жителів та поранених бійців із заводу "Азовсталь". 

24 квітня полк "Азов" оприлюднив відео з підземелля, де переховуються від російських ударів мирні мешканці: на ньому видно жінок і дітей.

Маріуполь із 1 березня заблокований російською армією. Люди евакуюються на свій страх і ризик, бо "тиша" не настає. Місто щодня зазнає атак, "Азовсталь" обстрілюють та бомбардують.

23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українців в Маріуполі, чи проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях.  

Теми: МаріупольевакуаціяРосіяАзов
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