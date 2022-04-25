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Харківщина: біля Дергачів загинуло 3 людей внаслідок обстрілів окупантів

Денис КарловськийПонеділок, 25 квітня 2022, 16:21
Наслідки обстрілів російських окупантів по Дергачах у квітні. фото ілюстративне: дергачівська міська рада

Унаслідок ворожих обстрілів 25 квітня загинуло троє жителів села Безруки біля Дергачів на Харківщині.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на голову Дергачівської громади В’ячеслава Задоренка

Пряма мова Задоренка: "По місту Дергачі і по майже всіх населених пунктах. Б'ють артилерією, "градами" і мінометами. Майже по всій громаді є зруйновані будинки, вони зараз горять".

Деталі: У Безруках загинула жінка і двоє чоловіків.

За його словами, російські окупанти обстрілюють села громади з артилерії з 6 ранку.

Російські снаряди влучили в газові труби, через що близько 2500 домогосподарств на півночі Харківщини лишилося без газопостачання.

За словами Задоренка, газу немає наразі в селах Турове і Макарове Золочівської громади, селища Прудянка, Дубівка, а також Козачолопанській та Прудівській старостинських громадах.

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Передісторія:

  • 25 квітня українські захисники збили ворожий Су-34 в небі над Балаклією.
  • На Великдень 24 квітня окупанти вбили 2 і поранили ще 14 мирних мешканців на Харківщині.

Теми: Харківська областьобстрілРосіявійна
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