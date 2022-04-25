Харківщина: біля Дергачів загинуло 3 людей внаслідок обстрілів окупантів
Унаслідок ворожих обстрілів 25 квітня загинуло троє жителів села Безруки біля Дергачів на Харківщині.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на голову Дергачівської громади В’ячеслава Задоренка
Пряма мова Задоренка: "По місту Дергачі і по майже всіх населених пунктах. Б'ють артилерією, "градами" і мінометами. Майже по всій громаді є зруйновані будинки, вони зараз горять".
Деталі: У Безруках загинула жінка і двоє чоловіків.
За його словами, російські окупанти обстрілюють села громади з артилерії з 6 ранку.
Російські снаряди влучили в газові труби, через що близько 2500 домогосподарств на півночі Харківщини лишилося без газопостачання.
За словами Задоренка, газу немає наразі в селах Турове і Макарове Золочівської громади, селища Прудянка, Дубівка, а також Козачолопанській та Прудівській старостинських громадах.
Передісторія:
- 25 квітня українські захисники збили ворожий Су-34 в небі над Балаклією.
- На Великдень 24 квітня окупанти вбили 2 і поранили ще 14 мирних мешканців на Харківщині.