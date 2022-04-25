Харьковская область: возле Дергачей погибли 3 человека в результате обстрелов оккупантов
В результате вражеских обстрелов 25 апреля погибли трое жителей села Безруки возле Дергачей Харьковской области.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на главу Дергачевской громады Вячеслава Задоренко
Прямая речь Задоренко: "По городу Дергачи и почти всем населенным пунктам. Бьют артиллерией, "градами" и минометами. Почти по всей общине разрушены дома, они сейчас горят".
Детали: В Безруках погибла женщина и двое мужчин.
По его словам, российские оккупанты обстреливают села громады из артиллерии с 6 утра.
Российские снаряды попали в газовые трубы, из-за чего около 2500 домохозяйств на севере Харьковской области осталось без газоснабжения.
По словам Задоренко, газа нет сейчас в селах Турово и Макарово Золочевской общины, поселка Прудянка, Дубовка и Козачелопанской и Прудовской старостинские общины.
Предыстория: