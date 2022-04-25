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Харьковская область: возле Дергачей погибли 3 человека в результате обстрелов оккупантов

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 16:21
Последствия обстрелов российских оккупантов по Дергачам в апреле. фото иллюстративный: дергачевский городской совет

В результате вражеских обстрелов 25 апреля погибли трое жителей села Безруки возле Дергачей Харьковской области.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на главу Дергачевской громады Вячеслава Задоренко

Прямая речь Задоренко: "По городу Дергачи и почти всем населенным пунктам. Бьют артиллерией, "градами" и минометами. Почти по всей общине разрушены дома, они сейчас горят".

Детали: В Безруках погибла женщина и двое мужчин.

По его словам, российские оккупанты обстреливают села громады из артиллерии с 6 утра.

Российские снаряды попали в газовые трубы, из-за чего около 2500 домохозяйств на севере Харьковской области осталось без газоснабжения.

По словам Задоренко, газа нет сейчас в селах Турово и Макарово Золочевской общины, поселка Прудянка, Дубовка и Козачелопанской и Прудовской  старостинские общины.

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Предыстория:

  • 25 апреля украинские защитники сбили вражеский Су-34 в небе над Балаклеей.
  • На Пасху 24 апреля оккупанты убили 2 и ранили еще 14 мирных жителей Харьковщины

Темы: Харьковская областьобстрелРосcиявойна
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