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Втрати РФ: в Україні найчастіше гинуть солдати з бідних російських регіонів

Світлана КізіловаПонеділок, 25 квітня 2022, 17:59
Буряти, фото з сайту informnapalm.org

Більшість загиблих росіян - військовослужбовці з небагатих регіонів, найвищі втрати у двох республіках РФ, Дагестані та Бурятії.

Джерело: дослідження Медіазони

Деталі: Найчастіше воювати з українцями їдуть дагестанці та буряти, тому більшість загиблих саме з цих бідних регіонів. Там зарплата в середньому ледь перевищує 20 тисяч рублів на місяць (близько 220 євро).

При цьому Медіазона з'ясувала, що жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення Росії, практично немає у зведеннях з фронту. Видання вивчило мінімум 1744 повідомлення в медіа та соціальних мережах про загибель військових із Росії.

При цьому волонтери, які збирали інформацію про загиблих росіян, відзначають, що реальні втрати РФ більші, ніж опубліковані 1744, дані про які просочилися в інтернет.

Дослівно: "Російська влада говорить про загиблих військових вкрай неохоче. За традицією обов'язок оголошувати неприємні новини передається на регіональні рівні — про смерті повідомляють губернатори, мери, міські чи районні адміністрації. Міністерство оборони Росії повідомляло про втрати лише двічі: 2 та 25 березня — і називало цифри в 498 та 1 351 особу".

Знати більше: Розпочався третій місяць повномасштабної війни в Україні

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Нагадаємо:

  • Загальні втрати російських військ в Україні з початку повномасштабної війни наближаються до 22 тис. солдатів, лише минулої доби, 24 квітня, ЗСУ знищили сотню окупантів.
  • В Улан-Уде, Бурятія, жінка вийшла на одиночний пікет – розгорнула плакат "Ні війні" – після того, як дізналася, що її син контрактник Сергій Очиров перебуває в полоні в Україні.

Теми: війнаРосія
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