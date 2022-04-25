Розпочався третій місяць повномасштабної війни в Україні. ОНЛАЙН

20:00

"Українська правда" поговорила з головним редактором "Історичної правди" Вахтангом Кіпіані. Що він розповів?

Пушкін є маркером, яким Російська Імперія і СРСР маркували територію, де впроваджували свою владу. "Аборигени" мали відчути свою нижчість перед великою імперською культурою.

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Дискусія щодо Льва Толстого – це дискусія про те, чи треба мити руки. Треба, це не обговорюється! Толстой займає чуже місце на культурній мапі столиці України й на мапі метрополітену.

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Попри те, що декомунізацію формально закінчено, я знайшов 43 вулиці, які є залишком ідеології КПРС. Проспект Правди – це не про філософську категорію, ясна річ. Немає проспекту Мудрості чи Любові. Є проспект Правди, названий на честь головної газети компартії.

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Ми маємо розуміти все одно, що вулиця, названа у Львові чи у Хмельницькому на честь російського діяча – це не про культуру. Це маркер російської влади.

Велика російська культура ніяк не постраждає, якщо в якомусь селі Малі Міньки не буде вулиці імені Толстого. Абсолютно!

Читайте повністю: Спецоперація "Дерусифікація". Інтерв'ю з головним редактором "Історичної правди" Вахтангом Кіпіані