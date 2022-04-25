Потери РФ: в Украине чаще других погибают солдаты из бедных российских регионов

Большинство погибших россиян – военнослужащие из небогатых регионов, самые высокие потери в двух республиках РФ, Дагестане и Бурятии.

Источник: исследование Медиазоны

Детали: Чаще других воевать с украинцами едут дагестанцы и буряты, поэтому большая часть погибших именно из этих бедных регионов, там зарплата в среднем едва превышает 20 тысяч рублей в месяц (около 220 евро).

При этом Медиазона выяснила, что жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения России, практически нет в сводках с фронта. Издание изучило минимум 1744 сообщения в медиа и социальных сетях о гибели военных из России.

При этом волонтеры, которые собирали информацию о погибших россиянах, отмечают, что реальные потери РФ больше, чем опубликованные 1744, данные о которых просочились в интеренет.

Дословно: "Российские власти говорят о погибших военных крайне неохотно. По традиции обязанность объявлять неприятные новости передается на региональные уровни — о смертях сообщают губернаторы, мэры, городские или районные администрации. Министерство обороны России сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1 351 человек".

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