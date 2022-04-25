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Потери РФ: в Украине чаще других погибают солдаты из бедных российских регионов

Светлана КизиловаПонедельник, 25 апреля 2022, 17:59
Потери РФ: в Украине чаще других погибают солдаты из бедных российских регионов
Буряты, фото с сайта informnapalm.org

Большинство погибших россиян – военнослужащие из небогатых регионов, самые высокие потери в двух республиках РФ, Дагестане и Бурятии.

Источник: исследование Медиазоны

Детали: Чаще других воевать с украинцами едут дагестанцы и буряты, поэтому большая часть погибших именно из этих бедных регионов, там зарплата в среднем едва превышает 20 тысяч рублей в месяц (около 220 евро).

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При этом Медиазона выяснила, что жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения России, практически нет в сводках с фронта. Издание изучило минимум 1744 сообщения в медиа и социальных сетях о гибели военных из России.

При этом волонтеры, которые собирали информацию о погибших россиянах, отмечают, что реальные потери РФ больше, чем опубликованные 1744, данные о которых просочились в интеренет.

Дословно: "Российские власти говорят о погибших военных крайне неохотно. По традиции обязанность объявлять неприятные новости передается на региональные уровни — о смертях сообщают губернаторы, мэры, городские или районные администрации. Министерство обороны России сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1 351 человек".

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Знать больше: Начался третий месяц полномасштабной войны в Украине

Напомним:

Общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабной войны приближаются к 22 тыс. солдат, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили сотню оккупантов.

В Улан-Удэ, Бурятия, женщина вышла на одиночный пикет – развернула плакат "Нет войне" – после того, как узнала, что ее сын контрактник Сергей Очиров находится в плену в Украине.

Темы: войнаРосcия
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