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Обстріл залізничних станцій: один працівник загинув, четверо поранені

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 23:46
Обстріл залізничних станцій: один працівник загинув, четверо поранені
ілюстративне фото, Pixabay

Внаслідок обстрілу росіянами 5 залізничних станцій у понеділок один залізничник загинув та четверо дістали поранень.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram

Дослівно: "Один залізничник загинув та чотири поранені.

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Так закінчується сьогоднішній день, коли російські війська обстріляли п’ять наших станцій".

Що передувало: Російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України. 

Через це затримувалися щонайменше 30 поїздів.

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Теми: Укрзалізницявійна
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