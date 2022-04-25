Обстріл залізничних станцій: один працівник загинув, четверо поранені
Понеділок, 25 квітня 2022, 23:46
Внаслідок обстрілу росіянами 5 залізничних станцій у понеділок один залізничник загинув та четверо дістали поранень.
Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram
Дослівно: "Один залізничник загинув та чотири поранені.
Так закінчується сьогоднішній день, коли російські війська обстріляли п’ять наших станцій".
Що передувало: Російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України.
Через це затримувалися щонайменше 30 поїздів.