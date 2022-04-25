Ракетні удари по залізниці: затримуються 30 потягів

У результаті пошкодження російськими окупантами залізничної інфраструктури у кількох областях 25 квітня, у дорозі затримуються щонайменше 30 поїздів.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "Практично всі поїзди відновили рух. Для їх прослідування використовуються тепловози. Робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка".

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Деталі: Зокрема наразі затримаються потяги:

№86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);

№87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);

№96 Рахів – Київ (+1 год);

№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);

№50 Трускавець – Київ (+4 год);

№56 Рахів – Київ (+3 год);

№21 Харків – Трускавець (+3 год);

№13 Солотвино – Київ (+2 год);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+2 год);

№231 Дніпро – Львів (+3 год);

№45 Ужгород – Лозова (+32 хв);

№774 Львів – Дарниця (+1 год 42 хв);

№722 Київ – Харків (+90 хв);

№6093 Здолбунів – Львів (+1 год);

№803 Рівне – Львів (30 хв).

А також приміські поїзди:

№6250 Бердичів – Козятин (+1 год 30 хв);

№6252 Шепетівка – Козятин (+1 год 30 хв);

№6301 Козятин – Жмеринка (+1 год 40 хв);

№6304 Жмеринка – Козятин (+30 хв);

№6343 Жмеринка – Гречани (+1 год 41 хв);

№6342 Гречани – Жмеринка (+10 хв);

№6321 Жмеринка – Вапнярка (+1 год);

№6203 Фастів – Козятин (+53 хв);

№6206 Козятин – Фастів (+2 год 2 хв);

№868 Гречани – Київ (+1 год 10 хв);

№804/803 Рівне – Львів (+1 год);

№816/815 Львів – Чернівці (+1 год 35 хв);

№6041 Тернопіль – Львів (+42 хв);

№6042 Львів – Тернопіль (+1 год 22 хв);

№6353 Здолбунів – Ковель (+1 год 17 хв);

№6092 Львів – Здолбунів (ще не відправився);

№6093 Здолбунів – Львів (+1 год 19 хв);

№6187 Львів – Мукачево (затримка по станції Скнилів +40 хв).

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