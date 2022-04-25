Ракетні удари по залізниці: затримуються 30 потягів
Понеділок, 25 квітня 2022, 11:41
У результаті пошкодження російськими окупантами залізничної інфраструктури у кількох областях 25 квітня, у дорозі затримуються щонайменше 30 поїздів.
Джерело: Укрзалізниця у Telegram
Дослівно УЗ: "Практично всі поїзди відновили рух. Для їх прослідування використовуються тепловози. Робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка".
Деталі: Зокрема наразі затримаються потяги:
- №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
- №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
- №96 Рахів – Київ (+1 год);
- №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);
- №50 Трускавець – Київ (+4 год);
- №56 Рахів – Київ (+3 год);
- №21 Харків – Трускавець (+3 год);
- №13 Солотвино – Київ (+2 год);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+2 год);
- №231 Дніпро – Львів (+3 год);
- №45 Ужгород – Лозова (+32 хв);
- №774 Львів – Дарниця (+1 год 42 хв);
- №722 Київ – Харків (+90 хв);
- №6093 Здолбунів – Львів (+1 год);
- №803 Рівне – Львів (30 хв).
А також приміські поїзди:
- №6250 Бердичів – Козятин (+1 год 30 хв);
- №6252 Шепетівка – Козятин (+1 год 30 хв);
- №6301 Козятин – Жмеринка (+1 год 40 хв);
- №6304 Жмеринка – Козятин (+30 хв);
- №6343 Жмеринка – Гречани (+1 год 41 хв);
- №6342 Гречани – Жмеринка (+10 хв);
- №6321 Жмеринка – Вапнярка (+1 год);
- №6203 Фастів – Козятин (+53 хв);
- №6206 Козятин – Фастів (+2 год 2 хв);
- №868 Гречани – Київ (+1 год 10 хв);
- №804/803 Рівне – Львів (+1 год);
- №816/815 Львів – Чернівці (+1 год 35 хв);
- №6041 Тернопіль – Львів (+42 хв);
- №6042 Львів – Тернопіль (+1 год 22 хв);
- №6353 Здолбунів – Ковель (+1 год 17 хв);
- №6092 Львів – Здолбунів (ще не відправився);
- №6093 Здолбунів – Львів (+1 год 19 хв);
- №6187 Львів – Мукачево (затримка по станції Скнилів +40 хв).
Передісторія:
- Вранці 25 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.
- Близько 8:20 у Вінницькій області в районі Жмеринки пролунали вибухи, на Львівщині працювала протиповітряна оборона, у двох населених пунктах у Золочівському районі виникли пожежі.
- Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомив, що російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України і що є поранені.
- У результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені. А Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу.
- Також зазнав ракетного удару Коростень. Вибух пролунав в районі залізниці. Постраждалих немає.
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