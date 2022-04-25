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Ракетні удари по залізниці: затримуються 30 потягів

Ірина БалачукПонеділок, 25 квітня 2022, 11:41
Ракетні удари по залізниці: затримуються 30 потягів
Фото ілюстративне з Telegram Укрзалізниці

У результаті пошкодження російськими окупантами залізничної інфраструктури у кількох областях 25 квітня, у дорозі затримуються щонайменше 30 поїздів.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "Практично всі поїзди відновили рух. Для їх прослідування використовуються тепловози. Робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка".

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Деталі: Зокрема наразі затримаються потяги:

  • №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
  • №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
  • №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
  • №96 Рахів – Київ (+1 год);
  • №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);
  • №50 Трускавець – Київ (+4 год);
  • №56 Рахів – Київ (+3 год);
  • №21 Харків – Трускавець (+3 год);
  • №13 Солотвино – Київ (+2 год);
  • №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+2 год);
  • №231 Дніпро – Львів (+3 год);
  • №45 Ужгород – Лозова (+32 хв);
  • №774 Львів – Дарниця (+1 год 42 хв);
  • №722 Київ – Харків (+90 хв);
  • №6093 Здолбунів – Львів (+1 год);
  • №803 Рівне – Львів (30 хв).

А також приміські поїзди:

  • №6250 Бердичів – Козятин (+1 год 30 хв);
  • №6252 Шепетівка – Козятин (+1 год 30 хв); 
  • №6301 Козятин – Жмеринка (+1 год 40 хв);
  • №6304 Жмеринка – Козятин (+30 хв); 
  • №6343 Жмеринка – Гречани (+1 год 41 хв);
  • №6342 Гречани – Жмеринка (+10 хв);
  • №6321 Жмеринка – Вапнярка (+1 год); 
  • №6203 Фастів – Козятин (+53 хв); 
  • №6206 Козятин – Фастів (+2 год 2 хв);
  • №868 Гречани – Київ (+1 год 10 хв);
  • №804/803 Рівне – Львів (+1 год);
  • №816/815 Львів – Чернівці (+1 год 35 хв);
  • №6041 Тернопіль – Львів (+42 хв);
  • №6042 Львів – Тернопіль (+1 год 22 хв);
  • №6353 Здолбунів – Ковель (+1 год 17 хв);
  • №6092 Львів – Здолбунів (ще не відправився);
  • №6093 Здолбунів – Львів (+1 год 19 хв);
  • №6187 Львів – Мукачево (затримка по станції Скнилів +40 хв).

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Теми: Укрзалізницявійна
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